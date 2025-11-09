Лавров заявил о трудностях США с убеждением Зеленского в достижении мира

15 августа прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Встреча была первым саммитом лидеров двух государств за четыре года. По итогам обсуждений Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», но отметил, что сделки по Украине пока нет. Путин, в свою очередь, назвал переговоры полезными и подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины.