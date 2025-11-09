Лавров назвал армию, флот и ВКС союзниками России

«Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы», — сказал министр.
По его словам, «Рособоронэкспорт» является главным российским поставщиком на мировые рынки, которому доверяют производители продукции военного назначения. «Он доказал, что может это делать быстро, в срок обеспечивать обслуживание поставляемой техники, — отметил Лавров. — У МИД тесные и давние связи с “Рособоронэкспортом”».
