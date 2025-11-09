Путин не давал приказ начать подготовку ядерных испытаний, заявил Песков

«Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — передаются слова Пескова в Telegram-канале «Вести».