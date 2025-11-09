Песков: «Буревестник» и «Посейдон» — технологии, которых нет ни у одной страны

Системы «Буревестник» и «Посейдон» — это мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во время награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» Екатерининский зал Кремлевского дворца был почти полон, добавил Песков.