Британия заявила, что помогает Бельгии в борьбе с беспилотниками

«Министр обороны [Великобритании Джон Хили] и я договорились на этой неделе, что мы направим наших людей и оборудование в Бельгию, чтобы помочь им», — сообщил в эфире вещательной корпорации Би-би-си начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон. «Важно четко заявить, что ни мы, ни бельгийцы пока не знаем источника этих беспилотников. Но мы поможем им, обеспечив оборудованием и нашими военными возможностями, отправка которых уже началась», — заявил руководитель британских вооруженных сил.