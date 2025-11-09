Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жапаров: в Киргизии больше не будет государственных переворотов

БИШКЕК, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в республике больше не будет государственных переворотов, несмотря на «подстрекателей», надеющихся на подобное во время проведения внеочередных парламентских выборов.

Источник: РИА "Новости"

«Переворотов не будет. Во-первых, мы не дадим повода для переворота. Во-вторых, прежнего слабого государства уже нет. Государство теперь сильное. В-третьих, народ уже хорошо знает, кого нужно поддерживать и кто должен находиться у власти», — написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что в республике имеются группы с «нехорошими намерениями», которые преувеличивают имеющиеся в стране проблемы, «раздувают их, подстрекают людей и надеются, что во время выборов что-то произойдет». По его словам, в группы входят задержанные коррупционеры, которых суд обязал передать имущество и деньги в госбюджет, лица, чьи «теневые схемы» были разрешены руководством страны, и чиновники покидающие свои посты, но «сердито мстящие лично ради собственной выгоды».

«Иными словами — люди, обиженные ради личной выгоды», — подчеркнул Жапаров.

«Отныне перевороты вы будете видеть только во сне. Мародерство, грабеж, жадное стремление к наживе и попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота — все это пусть остается лишь в ваших снах», — подытожил киргизский лидер.

В Киргизии за годы независимости трижды произошли государственные перевороты. Так, в 2005 году был свергнут первый президент республики Аскар Акаев, в 2010 году — второй президент Курманбек Бакиев и в 2020 году — пятый президент Сооронбай Жээнбеков.