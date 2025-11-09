Жапаров: в Киргизии больше не будет государственных переворотов

«Переворотов не будет. Во-первых, мы не дадим повода для переворота. Во-вторых, прежнего слабого государства уже нет. Государство теперь сильное. В-третьих, народ уже хорошо знает, кого нужно поддерживать и кто должен находиться у власти», — написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он отметил, что в республике имеются группы с «нехорошими намерениями», которые преувеличивают имеющиеся в стране проблемы, «раздувают их, подстрекают людей и надеются, что во время выборов что-то произойдет». По его словам, в группы входят задержанные коррупционеры, которых суд обязал передать имущество и деньги в госбюджет, лица, чьи «теневые схемы» были разрешены руководством страны, и чиновники покидающие свои посты, но «сердито мстящие лично ради собственной выгоды».
«Иными словами — люди, обиженные ради личной выгоды», — подчеркнул Жапаров.
«Отныне перевороты вы будете видеть только во сне. Мародерство, грабеж, жадное стремление к наживе и попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота — все это пусть остается лишь в ваших снах», — подытожил киргизский лидер.
В Киргизии за годы независимости трижды произошли государственные перевороты. Так, в 2005 году был свергнут первый президент республики Аскар Акаев, в 2010 году — второй президент Курманбек Бакиев и в 2020 году — пятый президент Сооронбай Жээнбеков.