Жапаров: в Киргизии больше не будет государственных переворотов

Он отметил, что в республике имеются группы с «нехорошими намерениями», которые преувеличивают имеющиеся в стране проблемы, «раздувают их, подстрекают людей и надеются, что во время выборов что-то произойдет». По его словам, в группы входят задержанные коррупционеры, которых суд обязал передать имущество и деньги в госбюджет, лица, чьи «теневые схемы» были разрешены руководством страны, и чиновники покидающие свои посты, но «сердито мстящие лично ради собственной выгоды».