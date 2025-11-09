Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Латвии назвал свою страну «сверхдержавой беспилотников»

Глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X назвал свою страну «сверхдержавой беспилотников».

Источник: Reuters

«Латвия доказывает, что она — сверхдержава в области дронов!» — написал Спрудс.

По его словам, в Латвии создается полный цикл экосистемы дронов — от идеи до производства БПЛА и обучения операторов.

Министр также объявил об открытии в Риге центра подготовки «Дом дронов», крупнейшего в странах Балтии крытого центра обучения пилотированию беспилотников микрокласса.

Латвия и Великобритания с 2024 года возглавляют коалицию, которая оказывает Киеву помощь с беспилотниками. В рамках объединения работают более 265 компаний.

Россия осуждает военную помощь Запада Украине. В Москве подчеркивали, что поддержка Киева способствует затягиванию конфликта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше