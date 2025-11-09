США исключили аш-Шараа из санкционного списка

«В рамках усилий президента (США Дональда — ред.) Трампа дать Сирии шанс на возрождение Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США исключило президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хасана Хаттаба из списка специально назначенных граждан и заблокированных лиц», — написал минфин в соцсети X.
