США исключили аш-Шараа из санкционного списка

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты исключили президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба из своего санкционного списка, сообщил минфин США.

Источник: Reuters

«В рамках усилий президента (США Дональда — ред.) Трампа дать Сирии шанс на возрождение Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США исключило президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хасана Хаттаба из списка специально назначенных граждан и заблокированных лиц», — написал минфин в соцсети X.

