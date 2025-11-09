Киев ввел санкции против Дмитриева и переговорщика от России в Стамбуле

В начале октября Зеленский также подписал несколько новых санкционных решений против России. Тогда первый указ продлил действие санкций, срок которых истекал, и касался российских предпринимателей. Второй указ ввел ограничения против предприятий российской военной промышленности, а именно производителей беспилотников и комплектующих. Третий документ касался лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором, сообщил Зеленский.