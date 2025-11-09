Песков сообщил, что Россия и Китай не проводят испытания ядерного оружия

«В данном случае мы действительно нуждаемся в разъяснении, что именно имелось в виду, потому что это слишком серьезная субстанция и действительно прозвучало все однозначно — ~США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие~», — отметил он в беседе с Зарубиным.