Глава МИД Франции посчитал незаконными удары США по судам у Венесуэлы

США наносят ракетные удары по судам у берегов Венесуэлы, предположительно, перевозящим наркотики в Штаты. Президент США Дональд Трамп объясняет это «войной» с преступными группировками, еще в начале своего второго срока в январе 2025 года он дал указание Госдепу приравнять наркокартели к террористическим организациям.