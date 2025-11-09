Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Франции посчитал незаконными удары США по судам у Венесуэлы

Франция считает нарушением международного права удары США по судам, которые американская сторона обвиняет в участии в наркоторговле. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Источник: Reuters

«Мы с озабоченностью следили за ударами в международных водах, которые наносили США и которые выходят за рамки международного и морского права», — отметил Барро.

По его словам, Франция также задействует военных в борьбе с наркотрафиком, однако она не топит подозрительные суда, а задерживает, сотрудничая с другими странами региона.

Министр подчеркнул, что наркоторговцы создают угрозу стабильности и безопасности не только всего региона Латинской Америки, но и стран, куда экспортируются наркотики, в том числе Франции.

США наносят ракетные удары по судам у берегов Венесуэлы, предположительно, перевозящим наркотики в Штаты. Президент США Дональд Трамп объясняет это «войной» с преступными группировками, еще в начале своего второго срока в январе 2025 года он дал указание Госдепу приравнять наркокартели к террористическим организациям.

Ранее, 7 ноября, США нанесли удар по судну, которое предположительно перевозило наркотики в Карибском море. В результате удара погибли трое мужчин с судна.

Несколькими днями ранее, 2 ноября, США также нанесли удар по судну в Карибском море, заявив, что оно занималось незаконной перевозкой наркотиков. Погибли также трое человек на судне.

Венесуэла отвергает причастность к контрабанде наркотиков, президент республики Николас Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию, чтобы «дать отпор США и продемонстрировать готовность народа Венесуэлы к миру, но на своих условиях».

Москва выступает за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира, а увеличение военной группировки у берегов Венесуэлы, по мнению Москвы, повышает напряженность в регионе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше