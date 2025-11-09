Западные СМИ узнали о намерении ФРГ продать предназначенные для ВСУ танки Бразилии

«Правительство Германии предложит партию из 65 боевых бронированных машин Leopard 2A6 (VBC CC), а также 78 боевых бронированных машин Marder 1A5 (VBC Fuz), взятых из стратегических запасов немецкой армии и восстановленных компанией KNDS для программы “Новое семейство гусеничной бронетехники”, — говорится в материале.
По данным издания, рассматривается возможность поставки 65 танков и 78 БМП, прошедших ремонт и модернизацию на предприятии немецкой компании KNDS. Однако официального подтверждения отказа украинской стороны от получения данной техники пока не поступало.
При этом всего на пике у Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился 81 танк Leopard 2, большинство из которых, по данным журнала, было повреждено или уничтожено. Эксперты TecnoDefensa предполагают, что отказ от немецкой бронетехники связан с высоким уровнем уязвимости тяжелых машин перед российскими дронами, которые активно применяются на фронте.
В августе сообщалось, что правительство ФРГ одобрило экспорт немецкого вооружения на рекордную сумму €12,83 млрд в 2024 году. При этом больше всего оружия Берлин направил на Украину — на сумму €8,15 млрд, в том числе 306 боевых бронированных машин, 316 ракет и ракетных комплексов, 78 боевых танков и 11 крупнокалиберных артиллерийских систем.