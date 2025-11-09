Западные СМИ узнали о намерении ФРГ продать предназначенные для ВСУ танки Бразилии

При этом всего на пике у Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился 81 танк Leopard 2, большинство из которых, по данным журнала, было повреждено или уничтожено. Эксперты TecnoDefensa предполагают, что отказ от немецкой бронетехники связан с высоким уровнем уязвимости тяжелых машин перед российскими дронами, которые активно применяются на фронте.