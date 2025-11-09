Трамп выдвинул встречавшегося с Лукашенко Коула на пост спецпосланника США в Беларуси

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил про выдвижение юриста Джона Коула на пост специального посланника в Беларуси. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Трамп отметил, что сообщает об этом с удовольствием, отметив усилия Коула по взаимодействию с белорусской стороной в вопросе освобождения ряда заключенных. Также глава США заметил, что будущий спецпосланник ведет работу над освобождением еще 50 человек.
«Хочу заранее поблагодарить высокоуважаемого президента Беларуси Александра Лукашенко за рассмотрение вопроса об освобождении этих людей», — в частности отметил Дональд Трамп.
Напомним, 11 сентября 2025-го сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу в Минске с Джоном Коулом, представителем своего американского коллеги. Тогда Коулом было отмечено, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью, объявлено, что Трамп сказал снять санкции США с «Белавиа», а Штаты хотят вернуть посольство в Минск.
Александр Лукашенко на этой встрече отметил, что готов обсудить с США вопрос с заключенными: «Большая сделка, как говорит Трамп». Позже президент подтвердил такую возможность:
— Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов — их вопросы, просьбы и требования. На другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем. Давайте будем решать. Мы к этому готовы.
Также после встречи с Коулом Лукашенко дал конкретные указания по полной нормализации отношений с США. И помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси. Отдельно сообщалось о помиловании 14 иностранцев по просьбе Трампа и глав других стран.
Напомним, что после телефонного разговора Лукашенко и Трампа 15 августа белорусский президент провел также разговор с Джоном Коулом, который позвонил по поручению президента США. Кроме того, в июне 2025-го Джон Коул рассказал в соцсетях, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.