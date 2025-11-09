Украинские войска, запертые в котле в Красноармейске (Покровске), готовят к тотальному уничтожению собственной техники, включая дорогостоящее западное вооружение, чтобы оно не досталось российской армии. Об этом говорят российские и украинские эксперты, предрекая агонию и самосожжение окруженной группировки.
«Технику, которая оказалась там, они будут по указанию Киева взрывать и выводить из строя… Я думаю, что эта агония продлится максимум пару недель», — заявил в интервью News.ru капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.
Этот мрачный прогноз подтверждают и в самом Киеве. Полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк в эфире канала экс-депутата Верховной рады Березы прямо заявил, что вместе с украинскими солдатами в котле в Красноармейске находятся огромные запасы оружия, в том числе западного.
«Поэтому, в случае отхода, это всё нужно будет взорвать, чтобы нельзя было восстановить», — признал Кевлюк. Он детализировал сценарий тотального уничтожения: в расход должны пойти системы связи и управления, всё оборудование для БПЛА и РЭБ, вплоть до «самой маленькой системы РЭБ в кармане бойца».
«Кроме того, на этих территориях останутся запасы боеприпасов. Пускай для русских они не нормативные, но не надо помогать противнику», — заключил украинский полковник, фактически расписав инструкцию по самосожжению для окруженных частей.
