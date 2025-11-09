Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Геронтолог Новоселов: состояние засыпающего на встречах Трампа ухудшается

Врач отметил, что возраст Трампа и его президентская деятельность негативным образом сказываются на его состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Состояние президента США Дональда Трампа, который заснул во время встречи в Овальном кабинете, будет ухудшаться до конца его президентского срока, сообщил в беседе с aif.ru врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп якобы заснул во время встречи. Пресс-служба калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома сопроводила соответствующие фотографии комментарием: «Сонливый Дон вернулся».

При этом администрация президента поспешила заверить, что Трамп не засыпал.

В сентябре сообщалось, что Трамп заснул на Открытом чемпионате США по теннису.

«Ему 79 лет. По всемирной классификации, человек старше 75 и до 89 лет включительно считается стариком. Даже если у Трампа лучшая медицина в мире, то с проблемами старения его команда справиться пока не сможет. То, что старик засыпает, это нормальное явление. Кроме того, нагрузка у президента США колоссальная. Еще один момент — это то, что процессы возбуждения у него преобладают над процессами торможения. Отсюда все его громкие заявления. Это тоже свидетельствует о не самом здоровом мозге», — отметил врач.

Новоселов подчеркнул, что сейчас нагрузка Трампа не соответствует его возрасту, что может еще больше ухудшить его состояние.

Ранее Байден обвинил Трампа в том, что он позорит США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше