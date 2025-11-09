Геронтолог Новоселов: состояние засыпающего на встречах Трампа ухудшается

«Ему 79 лет. По всемирной классификации, человек старше 75 и до 89 лет включительно считается стариком. Даже если у Трампа лучшая медицина в мире, то с проблемами старения его команда справиться пока не сможет. То, что старик засыпает, это нормальное явление. Кроме того, нагрузка у президента США колоссальная. Еще один момент — это то, что процессы возбуждения у него преобладают над процессами торможения. Отсюда все его громкие заявления. Это тоже свидетельствует о не самом здоровом мозге», — отметил врач.