Геронтолог Новоселов: состояние засыпающего на встречах Трампа ухудшается

Состояние президента США Дональда Трампа, который заснул во время встречи в Овальном кабинете, будет ухудшаться до конца его президентского срока, сообщил в беседе с aif.ru врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп якобы заснул во время встречи. Пресс-служба калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома сопроводила соответствующие фотографии комментарием: «Сонливый Дон вернулся».
При этом администрация президента поспешила заверить, что Трамп не засыпал.
В сентябре сообщалось, что Трамп заснул на Открытом чемпионате США по теннису.
«Ему 79 лет. По всемирной классификации, человек старше 75 и до 89 лет включительно считается стариком. Даже если у Трампа лучшая медицина в мире, то с проблемами старения его команда справиться пока не сможет. То, что старик засыпает, это нормальное явление. Кроме того, нагрузка у президента США колоссальная. Еще один момент — это то, что процессы возбуждения у него преобладают над процессами торможения. Отсюда все его громкие заявления. Это тоже свидетельствует о не самом здоровом мозге», — отметил врач.
Новоселов подчеркнул, что сейчас нагрузка Трампа не соответствует его возрасту, что может еще больше ухудшить его состояние.
Ранее Байден обвинил Трампа в том, что он позорит США.