Трамп заявил о скором погашении долга Америки за счет торговых пошлин

Соединенные Штаты совсем скоро начнут выплачивать колоссальный госдолг благодаря введению торговых пошлин против зарубежных стран. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп у себя на странице в соцсети Truth Social.
По его словам, те, кто выступает против введения пошлин, являются настоящими глупцами. Как он отметил, именно его тарифной политике Штаты могут выкарабкаться из долговой ямы. Трамп подчеркнул, что сейчас государство находится в лучшей экономической форме: инфляция почти отсутствует, а фондовый рынок показывает рекордные показатели.
«Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», — написал он в посте.
Также Трамп добавил, что большинству американцев, кроме самых состоятельных граждан, планируется выплата дивидендов не менее двух тысяч долларов на человека.
