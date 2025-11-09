Ричмонд
Трамп заявил о скором погашении долга Америки за счет торговых пошлин

Трамп отметил, что его тарифная политика поможет США вылезти из долговой ямы.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты совсем скоро начнут выплачивать колоссальный госдолг благодаря введению торговых пошлин против зарубежных стран. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп у себя на странице в соцсети Truth Social.

По его словам, те, кто выступает против введения пошлин, являются настоящими глупцами. Как он отметил, именно его тарифной политике Штаты могут выкарабкаться из долговой ямы. Трамп подчеркнул, что сейчас государство находится в лучшей экономической форме: инфляция почти отсутствует, а фондовый рынок показывает рекордные показатели.

«Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», — написал он в посте.

Также Трамп добавил, что большинству американцев, кроме самых состоятельных граждан, планируется выплата дивидендов не менее двух тысяч долларов на человека.

Ранее KP.RU прежде писал, что не все так гладко может пройти для Америки из-за пошлин, которые постоянно вводит Дональд Трамп. Многие эксперты считают, что такие меры способны усилить социальное неравенство в республике. Детальнее об этом читайте на сайте издания.

