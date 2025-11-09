ЕС обвинили в создании «министерства правды» против России, как в романе Оруэлла «1984»

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «центра противодействия дезинформации», ориентированного на Россию и Китай, вызвало критику. Юрист-международник Альфред де Зайас, ранее работавший в ООН, заявил, что эта инициатива, по его мнению, является попыткой ЕС ввести цензуру и создать подобие «министерства правды».