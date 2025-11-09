«Это же Путин!»: Пахмутова ответила на звонок президента прямо на сцене

Президент России Владимир Путин дозвонился до композитора Александры Пахмутовой прямо на сцену Кремлевского дворца во время концерта, посвященного ее 96-летию. Легендарный композитор, не растерявшись, сняла трубку перед полным залом.
«Это же позвонил Путин! Сейчас говорил наш президент», — объявила Пахмутова ошарашенным зрителям, после чего зал взорвался аплодисментами. Музыкант тут же отреагировала в трубку, обращаясь к главе государства: «Вот, это приветствие для вас».
В ответ на поздравления президента Пахмутова выразила ему полную поддержку. «Мы вас любим, мы уверены, что все вы сделаете так, как нужно. И хочу пожелать вам здоровья, радости, счастья. Спасибо за ваши добрые слова», — сказала она главе государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже подтвердил, что разговор состоялся «фактически в прямом эфире».