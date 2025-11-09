«Это же Путин!»: Пахмутова ответила на звонок президента прямо на сцене

В ответ на поздравления президента Пахмутова выразила ему полную поддержку. «Мы вас любим, мы уверены, что все вы сделаете так, как нужно. И хочу пожелать вам здоровья, радости, счастья. Спасибо за ваши добрые слова», — сказала она главе государства.