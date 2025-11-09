«Будет ещё хуже»: В Киеве закатили истерику после ответного российского удара

Напомним, в ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам ВС РФ в ночь на 8 ноября нанесли массированный ответный удар по Украине высокоточным оружием. С использованием воздушных, морских и наземных комплексов, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», были поражены ключевые предприятия украинского ВПК и обеспечивавшая их энергоинфраструктура.