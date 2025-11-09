Мощные волны на Тенерифе унесли жизни трех человек и травмировали 15 туристов

Штормы в субботу прошли в городах Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе. Среди жертв оказались 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний местный житель из Ла-Оротавы и еще один мужчина, личность которого не установлена.