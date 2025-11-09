Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощные волны на Тенерифе унесли жизни трех человек и травмировали 15 туристов

Штормы в субботу прошли в городах Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе. Среди жертв оказались 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний местный житель из Ла-Оротавы и еще один мужчина, личность которого не установлена.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На побережье испанского острова Тенерифе обрушились мощные волны, в результате чего 3 человека погибли, 15 получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Штормы в субботу прошли в городах Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе. Среди жертв оказались 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний местный житель из Ла-Оротавы и еще один мужчина, личность которого не установлена.

Все происшествия связаны с неосторожностью людей. Туристы оказались в море за буями, что привело к серьезным травмам. Остальные пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. -0-