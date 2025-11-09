Лавров раскрыл одну из ключевых деталей переговоров на Аляске по СВО

«Американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности», — сообщил Лавров в интервью РИА Новости. Он также отметил давление на Вашингтон со стороны Брюсселя и Лондона с целью отказа от политико-дипломатического урегулирования.