The Times: Стармера предупредили о слишком частых поездках за рубеж

Как отмечает The Sunday Times, Стармер признал, что был отвлечен темами сотрудничества в рамках НАТО и урегулирования на Ближнем Востоке, однако не сократил количество зарубежных поездок. Издание посчитало, что премьер, получивший прозвище «Кир, которого никогда нет» (Never here Keir), на прошлой неделе совершил 40-й вояж за границу с момента прихода на Даунинг-стрит в июле прошлого года. Он побывал в Бразилии по случаю 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30). До конца года Стармер должен покинуть страну еще около шести раз, в том числе для участия в саммите Группы двадцати в ЮАР (22−23 ноября), пишет газета.