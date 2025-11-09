Axios: зять Трампа прибыл в Израиль для обсуждения сделки по Газе

Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл 9 ноября в Израиль на переговоры с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, темой которых станет исполнение соглашения по сектору Газа, передает Axios.
«Посланник президента Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье», — написал журналист издания Барак Равид в соцсети X*.
Сообщается, что Кушнер встретится с Нетаньяху 10 ноября, они обсудят реализацию соглашения по сектору Газа.
Напомним, 29 сентября, Белый дом представил «всеобъемлющий план» Трампа по урегулированию конфликта в Газе. Документ, включающий 20 пунктов, предусматривает, в частности, временное внешнее управление анклавом и размещение там международных сил. 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по урегулированию в секторе Газа.
