Axios: зять Трампа прибыл в Израиль для обсуждения сделки по Газе

Джаред Кушнер проведет переговоры с израильским премьером.

Источник: Аргументы и факты

Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл 9 ноября в Израиль на переговоры с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, темой которых станет исполнение соглашения по сектору Газа, передает Axios.

«Посланник президента Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье», — написал журналист издания Барак Равид в соцсети X*.

Сообщается, что Кушнер встретится с Нетаньяху 10 ноября, они обсудят реализацию соглашения по сектору Газа.

Напомним, 29 сентября, Белый дом представил «всеобъемлющий план» Трампа по урегулированию конфликта в Газе. Документ, включающий 20 пунктов, предусматривает, в частности, временное внешнее управление анклавом и размещение там международных сил. 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по урегулированию в секторе Газа.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

