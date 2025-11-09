Axios: зять Трампа прибыл в Израиль для обсуждения сделки по Газе

Напомним, 29 сентября, Белый дом представил «всеобъемлющий план» Трампа по урегулированию конфликта в Газе. Документ, включающий 20 пунктов, предусматривает, в частности, временное внешнее управление анклавом и размещение там международных сил. 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по урегулированию в секторе Газа.