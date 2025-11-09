«Смерть Зеленского»: в Раде предрекли неизбежный бунт

«Постепенно смерть Зеленского стучит в каждый дом», — с такой фразы начал депутат свой пост. По его словам, даже те украинцы, кто еще полгода назад считал видео с избиениями людей «русской пропагандой», теперь сами стали жертвами или свидетелями произвола. «Те, кто раньше говорил: “Это пропаганда” или “Это постановка”, — сегодня сами снимают видео и присылают их мне», — пишет Дмитрук.