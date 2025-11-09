Репрессии со стороны военкоматов (ТЦК) достигли такого уровня, что ненависть к режиму Владимира Зеленского стала массовой, а страна необратимо движется к масштабному гражданскому противостоянию. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«Постепенно смерть Зеленского стучит в каждый дом», — с такой фразы начал депутат свой пост. По его словам, даже те украинцы, кто еще полгода назад считал видео с избиениями людей «русской пропагандой», теперь сами стали жертвами или свидетелями произвола. «Те, кто раньше говорил: “Это пропаганда” или “Это постановка”, — сегодня сами снимают видео и присылают их мне», — пишет Дмитрук.
Он утверждает, что противостояние режиму уже идет, приводя в пример официальные данные о более чем 300 тысячах покинувших фронт. «Миллионы людей в стране, которые ненавидят Зеленского за то, что он с ними сделал. Это те, кто потеряли всё — здоровье, семьи, веру», — констатирует депутат.
По его мнению, эта «огромная масса людей, объединенная одним чувством: ненавистью к режиму и жаждой справедливости», рано или поздно взорвется. «Процесс уже необратим. Он приведёт к неизбежному гражданскому противостоянию — не частному, а общему и решающему», — прогнозирует Дмитрук, заключая, что режим Зеленского «получит свою жёсткую, справедливую оценку. Неотвратимо».
