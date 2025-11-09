Трамп выдвинул Коула на пост спецпосланника США в Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру юриста Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.
По информации ТАСС, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий сообщил, что Коул ведет переговоры с белорусским руководством. -0-
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше