Трамп выдвинул Коула на пост спецпосланника США в Беларуси

По информации ТАСС, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий сообщил, что Коул ведет переговоры с белорусским руководством.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру юриста Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ТАСС, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий сообщил, что Коул ведет переговоры с белорусским руководством. -0-

