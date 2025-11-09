Ричмонд
Пушилин: ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на севере Красноармейска

Денис Пушилин заявил, что Красноармейск практически и физически окружен армией России.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие пресекли попытку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться и выйти из окружения на севере Красноармейска. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами», — написал он в личном Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что сам Красноармейск уже практически и физически окружен военнослужащими Вооруженных сил России.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дениса Пушилина, что попавшие в окружение ВС РФ в районе Красноармейска и Димитрова украинские боевики не выдерживают натиска, сдаваясь в плен армии России.

