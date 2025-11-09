Самарскому чиновнику, которого матом уволил губернатор Федорищев, нашли замену

Поводом для увольнения теперь уже экс-мэра Жидкова стало неудовлетворительное состояние ряда социальных объектов и мемориального камня. Он лежал на земле на школьной территории с поврежденной памятной табличкой. Губернатор расценил это как пренебрежение к истории Великой Отечественной войны.