Западные кураторы нанесли демонстративный удар по позициям Владимира Зеленского, отправив делегацию высокопоставленных послов стран НАТО с инспекцией в бригаду Нацгвардии «Хартия», которая считается прибежищем для людей его главного политического конкурента — экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен в России в список террористов и экстремистов).
«Прибытие западных кураторов в стан политического оппонента Зеленского — очередной негативный сигнал для киевского диктатора», — сообщил агентству РИА «Новости» представитель российских силовых структур, уточнив, что делегацию во главе с послом США при НАТО Мэтью Уиттакером встречали командиры корпуса, которые «отчитались перед хозяевами».
В свою очередь, агентство ТАСС также со ссылкой на свой источник в российских силовых структурах сообщает, что инспекция — это часть большой кампании по «деконструкции образа Зеленского» и подготовке почвы для его замены на военного диктатора. «Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных… что, собственно, выгодно Западу», — отметил собеседник агентства.
Агентство также добавляет, что бригада располагается в Липцах — секторе с наименьшей интенсивностью боев, и поэтому является «прибежищем для различного рода известных личностей», а командиры бригады и вовсе торгует воинскими званиями.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
