Черная метка для Зеленского: послы НАТО проинспектировали «частную армию» Порошенко*

В свою очередь, агентство ТАСС также со ссылкой на свой источник в российских силовых структурах сообщает, что инспекция — это часть большой кампании по «деконструкции образа Зеленского» и подготовке почвы для его замены на военного диктатора. «Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных… что, собственно, выгодно Западу», — отметил собеседник агентства.