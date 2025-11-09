В Украине повреждена первая крупная ТЭС на биомассе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине была повреждена первая крупная тепловая электростанция (ТЭС) на биомассе, построенная в 2016 году. Соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко сообщил об этом в социальных сетях, добавив, что объект понес значительный ущерб, однако детали о его расположении и мощности не раскрыты, информирует РИА Новости.
Ранее компания «Центрэнерго» сообщила о прекращении генерации на всех государственных ТЭС из-за российских атак. В свою очередь «Укрэнерго» уведомило о серии отключений электроэнергии в разных регионах страны.
Российские военные нанесли удары в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты, используя высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Удары были направлены на предприятия украинского военно-промышленного комплекса и объекты газо-энергетического сектора.
С 10 октября по всей территории Украины начались массовые многочасовые отключения света. Власти сообщали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, а министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. -0-