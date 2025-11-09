Ричмонд
В Венгрии озвучили условие для возможной встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может состояться только при достижении договорённостей о путях завершения украинского конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

Источник: Life.ru

Глава внешнеполитического ведомства, сопровождавший премьер-министра Виктора Орбана во время визита в Вашингтон, сообщил, что Трамп демонстрирует твёрдую решимость продолжать миротворческие инициативы, однако конкретные сроки проведения саммита пока не определены.

«Саммит состоится, если будет достигнуто какое-то соглашение, которое приведёт к завершению конфликта», — подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Сийярто также обратил внимание на то, что подготовка к подобному мероприятию может занять недели или даже месяцы в связи со сложностью обстановки вокруг Украины. При этом по-прежнему Венгрия готова предоставить свою площадку для проведения потенциальных переговоров, заключил министр.

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Дональдом Трампом в Вашингтоне стала крайне негативным сигналом для Владимира Зеленского. По его словам, главарь киевского режима отказывается признавать реальность, в отличие от Орбана, и упорно не замечает, «что всё кончено».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

