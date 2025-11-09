Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело, возвращенное Израилю, удерживалось ХАМАС 11 лет

Израильские судмедэксперты завершили опознание тела израильского военного, похищенного ХАМАС в августе 2014 года и возвращенного из сектора Газа 9 ноября.

Израильские судмедэксперты завершили опознание тела израильского военного, похищенного ХАМАС в августе 2014 года и возвращенного из сектора Газа 9 ноября. ХАМАС удерживал тело старшего лейтенанта Хадара Голдина, погибшего в ходе операции «Нерушимая скала», 11 лет.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу достигнутая при участии Трампа договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших.

Многие представители международного сообщества считают, что для урегулирования необходимо сменить власть в секторе, но в ХАМАС недавно заявили, что его бойцы не покинут тоннели и не будут капитулировать.

Читайте материал «Путин скоро встретится с иностранным коллегой».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше