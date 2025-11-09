Тело, возвращенное Израилю, удерживалось ХАМАС 11 лет

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу достигнутая при участии Трампа договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших.
Многие представители международного сообщества считают, что для урегулирования необходимо сменить власть в секторе, но в ХАМАС недавно заявили, что его бойцы не покинут тоннели и не будут капитулировать.
