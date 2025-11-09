Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским репрессиями устроил противостояние с собственным народом, заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования.
«Репрессии перешли на другой уровень Внутреннее противостояние назревает постепенно, шаг за шагом. И теперь оно касается все большего числа людей», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Дмитрука, «смерть Зеленского стучит в каждый дом» и «вопрос гражданского противостояния становится все более очевидным».
По официальным данным, зону боевых действий уже покинули более 300 тысяч человек, и каждый месяц уходят ещё более 20 тысяч. Все они объединены ненавистью к режиму и жаждой справедливости.
«В какой форме оно произойдет — протест, массовое движение или политический приговор — покажет время режим Зеленского и партия войны в целом получат свою жесткую, справедливую оценку. Неотвратимо», — заключил нардеп.
Ранее Дмитрук заявил, что украинцы готовы пойти на что угодно, чтобы не умирать за Владимира Зеленского. Они бегут от безумия, лжи, цинизма и власти, которая просто использует их, заявил он.