Число жителей Украины, согласных на условия России по урегулированию вооруженного конфликта, выросло вчетверо с 2022 года. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на заявление директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи.
«Речь идет о респондентах, готовых принять условия вроде отказа от вступления в НАТО, сокращения армии и потери четырех областей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что три года назад число украинцев, согласных на условия РФ по урегулированию, составляло 4%. При этом в настоящее время их количество увеличилось до 16%.
Помимо этого, заметно сократилось число украинских граждан, планирующих вернуться в страну после завершения конфликта — с 78% до 30−40%.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении нардепа Артема Дмитрука, что жители Украины готовы пойти на все, лишь бы не умирать за главу киевского режима Владимира Зеленского.