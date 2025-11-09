Ричмонд
Гендиректор Би-би-си ушёл в отставку из-за скандала с монтажом речи Трампа

Скандал вокруг фальсификации выступления американского президента Дональда Трампа привел к отставке генерального директора Би-би-си Тима Дэйви. Как заявила сама корпорация, вместе с ним пост покинула и глава новостного вещания Дебора Тернесс.

Сам Дэйви никак не комментировал обвинения в свой адрес. Инсайдеры отмечали, что он проводил встречи с разными людьми и «предвкушал уход» с должности.

Газета The Daily Telegraph 3 ноября сообщила, что в октябре прошлого года, в преддверии президентских выборов в США, Би-би-си в своей программе «Панорама» допустила монтаж выступления Трампа. Этот монтаж был сделан таким образом, что зрители могли ошибочно воспринять его призывы к мирному выражению гражданской позиции как призывы к захвату здания Конгресса. Позже в Белом доме Би-би-си назвали фейковым СМИ, искажающим речи.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

