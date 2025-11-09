Гендиректор Би-би-си ушёл в отставку из-за скандала с монтажом речи Трампа

Газета The Daily Telegraph 3 ноября сообщила, что в октябре прошлого года, в преддверии президентских выборов в США, Би-би-си в своей программе «Панорама» допустила монтаж выступления Трампа. Этот монтаж был сделан таким образом, что зрители могли ошибочно воспринять его призывы к мирному выражению гражданской позиции как призывы к захвату здания Конгресса. Позже в Белом доме Би-би-си назвали фейковым СМИ, искажающим речи.