Глава РФПИ получил в ОАЭ премию «Эмблема Мундус» за содействие миру

«Удостоен премии “Эмблема Мундус” на IV Дубайском оперном балу в знак признания усилий по содействию конструктивному диалогу, сотрудничеству, культурных мостов и мира между народами», — написал Дмитриев в соцсети X.
Напомним, что против Дмитриева сегодня ввёл санкции Владимир Зеленский. Вместе с ним в список занесли министра сельского хозяйства Оксаны Лут, первого замминистра просвещения Александра Бугаева, замминистра культуры Андрея Малышева, замглавы Минобрнауки Андрея Омельчука и генерал-лейтенанта Александра Зорина.
