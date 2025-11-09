Глава РФПИ получил в ОАЭ премию «Эмблема Мундус» за содействие миру

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что стал лауреатом премии «Эмблема Мундус». Награждение состоялось на IV Дубайском оперном балу. По словам Дмитриева, награда вручена ему как признание усилий по развитию международного диалога и укреплению связей между разными государствами и народами.