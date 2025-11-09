Зять Трампа прибыл в Израиль для переговоров с Нетаньяху

План, состоящий из 20 пунктов, предполагает исключение какого-либо участия движения ХАМАС в управлении сектором в будущем. Израильские власти на протяжении всего конфликта подчёркивают, что стремятся к полной ликвидации группировки — как военной, так и политической. В свою очередь, Кушнер ранее занимался вопросами ближневосточного урегулирования и был одним из архитекторов так называемых «Соглашений Авраама».