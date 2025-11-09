Глава МИД заявил о безудержном желании Литвы заработать политические очки на конфликте с Беларусью

Ричмонд
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У стран Балтии есть безудержное желание заработать политические очки на конфликте с Беларусью. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Вся эта конфронтация — от их безудержного желания заработать на конфликтном потенциале. Заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров — уважайте нас за это, помогайте нам за это. Потому что по-другому никак страны Балтии себя проявить не могут, от слова “совсем”, — подчеркнул Максим Рыженков.

Он отметил, что промышленный и логистический потенциал в этих государствах невысок, а с точки зрения демографии они катятся в пропасть. «Поэтому хоть как-то, хоть что-то», — добавил министр.

Глава МИД напомнил, какое шоу недавно устроила Польша на границе с Беларусью. В итоге ей были выделены десятки миллиардов евро на обустройство своих рубежей. Максим Рыженков заметил, что контроль за использованием этих средств фактически отсутствует, что удобно для политиков. По всей видимости, и Литва решила пойти этим же путем. «Ждите красивых вливаний в Литву со стороны Европейского союза», — предположил министр.

По его информации, литовские перевозчики за последнее время потеряли около $1 млрд. Сумма, по меркам Литвы, немаленькая. «А потеря репутации надежного партнера в перевозке грузов стоит гораздо дороже, и отложенный эффект будет на годы вперед. Чем думают в Литве, я не знаю. Но то, что это не на благо народа Литвы и что это абсолютно не отвечает интересам развития государства, это точно. Каждый такой шаг несет для Литвы только убытки», — заявил белорусский дипломат. -0-

