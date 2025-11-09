Глава МИД заявил о безудержном желании Литвы заработать политические очки на конфликте с Беларусью

По его информации, литовские перевозчики за последнее время потеряли около $1 млрд. Сумма, по меркам Литвы, немаленькая. «А потеря репутации надежного партнера в перевозке грузов стоит гораздо дороже, и отложенный эффект будет на годы вперед. Чем думают в Литве, я не знаю. Но то, что это не на благо народа Литвы и что это абсолютно не отвечает интересам развития государства, это точно. Каждый такой шаг несет для Литвы только убытки», — заявил белорусский дипломат. -0-