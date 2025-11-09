Ричмонд
На певицу Наоко составили новый протокол за несогласованный концерт

Уличных музыкантов Диану Логинову (Наоко) и Александра Орлова вновь доставили в суд по административному протоколу.

Уличных музыкантов Диану Логинову (Наоко) и Александра Орлова вновь доставили в суд по административному протоколу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах, им вменяют организацию массового одновременного пребывания граждан.

«В понедельник Логинову и Орлова доставят в суд по еще одному протоколу по статье 20.2.2 КоАП РФ», — сказал собеседник агентства.

Ранее Дзержинский районный суд Петербурга рассматривал в отношении 18-летней Дианы Логиновой административные материалы о дискредитации Вооруженных сил РФ. В октябре певица и два музыканта ее группы дважды привлекались к ответственности за несогласованные выступления в центре города.

28 октября Ленинский районный суд оштрафовал певицу на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии после исполнения песен музыкантов-иноагентов.