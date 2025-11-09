Россия и Иран договорились о создании первого совместного морского консорциума

«Иран и Россия договорились создать первый совместный консорциум морских перевозок», — говорится в сообщении.
По информации дипломата, данное решение стало итогом переговорного процесса, который состоялся 6−7 ноября в Махачкале при участии представителей ведущих компаний и официальных лиц обеих стран.
Джалали добавил, что стороны уже согласовали общую архитектуру и параметры будущего проекта. Окончательная редакция соглашения и его детали будут представлены в течение месяца. Стратегической задачей нового объединения провозглашено развитие торговых, транспортных и транзитных связей между Россией и Ираном.
Ранее иранский посол в России Казем Джалали заявил о возможном визите Владимира Путина в Исламскую Республику. По его словам, президент России может посетить Иран летом 2026 года в период проведения Каспийского саммита.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.