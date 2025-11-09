Россия и Иран договорились о создании первого совместного морского консорциума

Джалали добавил, что стороны уже согласовали общую архитектуру и параметры будущего проекта. Окончательная редакция соглашения и его детали будут представлены в течение месяца. Стратегической задачей нового объединения провозглашено развитие торговых, транспортных и транзитных связей между Россией и Ираном.