Руководитель «Би-би-си» ушел в отставку из-за отредактированной речи Трампа

Тим Дэйви, который занимал должность гендиректора «Би-би-си», ушел в отставку после критики из-за отредактированной речи президента США Дональда Трампа.
Документальный фильм BBC Panorama использовал отредактированную речь Трампа, заявили в «Би-би-си». Видеозапись позволяла предположить, что в январе 2021 года он публично поощрял штурм Капитолия.
Трамп проиграл президентские выборы, состоявшиеся в конце его первого срока. Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, пытаясь помешать утверждению итогов выборов.
