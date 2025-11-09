Ричмонд
Руководитель «Би-би-си» ушел в отставку из-за отредактированной речи Трампа

Тим Дэйви, который занимал должность гендиректора «Би-би-си», ушел в отставку после критики из-за отредактированной речи президента США Дональда Трампа.

Документальный фильм BBC Panorama использовал отредактированную речь Трампа, заявили в «Би-би-си». Видеозапись позволяла предположить, что в январе 2021 года он публично поощрял штурм Капитолия.

Трамп проиграл президентские выборы, состоявшиеся в конце его первого срока. Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, пытаясь помешать утверждению итогов выборов.

Читайте материал «Бессент: шатдаун может привести к сокращению экономического роста США вдвое».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

