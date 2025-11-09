В Германии заговорили о неготовности больниц к потенциальной войне

Эксперты Бундесвера оценили готовность немецкой системы здравоохранения к возможному военному конфликту как посредственную. Об этом сообщает Bild со ссылкой на доклад германских Вооруженных сил.
Согласно документу, в медицинской сфере отсутствует четкое распределение обязанностей на случай конфликта, не отлажены каналы связи и недостаточно лекарственных запасов в аптеках. Также не определено, какие врачи будут доступны для работы в экстренной ситуации.
В Бундесвере прогнозируют, что в худшем сценарии ежедневно может поступать до тысячи раненых военнослужащих. Медикам придется работать в условиях острой нехватки медикаментов и донорской крови, испытывая серьезные физические и психологические нагрузки.
