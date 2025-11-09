Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии заговорили о неготовности больниц к потенциальной войне

Эксперты Бундесвера оценили готовность немецкой системы здравоохранения к возможному военному конфликту как посредственную.

Эксперты Бундесвера оценили готовность немецкой системы здравоохранения к возможному военному конфликту как посредственную. Об этом сообщает Bild со ссылкой на доклад германских Вооруженных сил.

Согласно документу, в медицинской сфере отсутствует четкое распределение обязанностей на случай конфликта, не отлажены каналы связи и недостаточно лекарственных запасов в аптеках. Также не определено, какие врачи будут доступны для работы в экстренной ситуации.

В Бундесвере прогнозируют, что в худшем сценарии ежедневно может поступать до тысячи раненых военнослужащих. Медикам придется работать в условиях острой нехватки медикаментов и донорской крови, испытывая серьезные физические и психологические нагрузки.

Читайте также: «Bloomberg: два крупных европейских политика пропустят важный саммит из-за Трампа».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.