Ранее Денис Пушилин сообщил, что военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в оперативном окружении в районе Красноармейска и Димитрова, не могут оказывать сопротивления нарастающему натиску российских сил и массово сдаются в плен. По его словам, ВС РФ успешно справляются со своими задачами, несмотря на активные попытки неприятеля прорвать окружение и контратаковать. Кроме того, на днях в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки подразделения ВС РФ освободили 19 зданий в Димитрове. Согласно информации военного ведомства, продвижение российских сил продолжается, и в районе Димитрова создаются условия для дальнейшего развития наступательной операции.