Рыженков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Лукашенко

«Поэтому и мы заинтересованы в сотрудничестве, и алжирские власти, — сказал министр. — Тем более что Алжир — это государство, которое проводит независимую, самостоятельную политику, ориентируясь на национальные интересы и в интересах своего народа. Это нас сближает и дает основания полагать, что и договоренности будут такие же».