Рыженков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Лукашенко

Визит Президента Беларуси в Алжир, по словам Максима Рыженкова, станет частью большого маршрута. Например, глава государства планирует посетить также Бишкек, где примет участие в саммите ОДКБ.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о предстоящих зарубежных визитах Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Как стало известно журналистам, в числе ближайших командировок белорусского лидера — визит в Алжир. Максим Рыженков отметил, что это одна из стабильно развивающихся экономик Африки и у Беларуси с Алжиром много точек для соприкосновения.

«Поэтому и мы заинтересованы в сотрудничестве, и алжирские власти, — сказал министр. — Тем более что Алжир — это государство, которое проводит независимую, самостоятельную политику, ориентируясь на национальные интересы и в интересах своего народа. Это нас сближает и дает основания полагать, что и договоренности будут такие же».

Визит Президента Беларуси в Алжир, по словам Максима Рыженкова, станет частью большого маршрута. Например, глава государства планирует посетить также Бишкек, где примет участие в саммите ОДКБ. -0-

