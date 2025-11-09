Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России приступила к зачистке центра Красноармейска от ВСУ

Российские подразделения ведут зачистку центральных районов Красноармейска (украинское название — Покровск) от оставшихся сил ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бои переместились в городскую застройку, где бойцам приходится продвигаться квартал за кварталом.

Источник: Life.ru

«Ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои, идёт зачистка, в частности — Центрального района, восточной его части», — заявил Пушилин в видеообращении.

Глава ДНР также отметил, что украинские военные пытаются покинуть город через северное направление, однако такие попытки пресекаются. Российские подразделения, по словам Пушилина, продолжают укреплять позиции на подступах к городу, одновременно перекрывая пути снабжения. Это, как утверждается, делает невозможным проведение ротации или снабжение украинской группировки.

Пушилин также упомянул, что ВСУ пытаются сдержать развитие событий за счёт контратак в районе Родинского и попыток удержать силы в Димитрове, однако такие действия, по его словам, не приводят к заметным результатам. При этом он подчеркнул, что интенсивность боёв остаётся высокой, а ситуация динамично меняется.

Ранее Life.ru сообщил, что бойцы ВСУ массово сдаются в плен в районе Красноармейска и Димитрова. Российские военные успешно справляются со своими задачами, несмотря на активные попытки противника прорвать окружение и контратаковать.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше