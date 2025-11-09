Армия России приступила к зачистке центра Красноармейска от ВСУ

Пушилин также упомянул, что ВСУ пытаются сдержать развитие событий за счёт контратак в районе Родинского и попыток удержать силы в Димитрове, однако такие действия, по его словам, не приводят к заметным результатам. При этом он подчеркнул, что интенсивность боёв остаётся высокой, а ситуация динамично меняется.