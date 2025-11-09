ХАМАС готов отвести своих бойцов из подконтрольных Израилю районов Газы

«Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны», — сказал Радван, говоря о «желтой линии» разграничения, на которую отошли израильские военные согласно положениям соглашения о прекращении огня.
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше