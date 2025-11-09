Ричмонд
СВО
ХАМАС готов отвести своих бойцов из подконтрольных Израилю районов Газы

ДОХА, 9 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести своих бойцов из районов сектора Газа, которые находятся под контролем израильской армии. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель движения Исмаил Радван.

Источник: AP 2024

«Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны», — сказал Радван, говоря о «желтой линии» разграничения, на которую отошли израильские военные согласно положениям соглашения о прекращении огня.

