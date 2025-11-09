В Новой Зеландии борются с мощным лесным пожаром

Представитель пожарной службы отметил, что это крупнейшая воздушная операция по борьбе с огнем за последнее время. Оценка ущерба пока затруднительна, однако пожар окажет значительное негативное воздействие на регион, который привлекает множество туристов, в том числе из-за границы. Тушение пожара может занять еще несколько дней. -0-