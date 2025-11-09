В Новой Зеландии борются с мощным лесным пожаром

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке Тонгариро новозеландские пожарные ведут борьбу с масштабным лесным пожаром. Пожар вспыхнул 8 ноября, на следующий день были эвакуированы жители небольшого поселка Вакапапа, а также почти 50 туристов. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, огонь уничтожил около 2,5 тыс. га леса, при этом пожар удалось локализовать лишь на 20%. Вечером 9 ноября пожарные приостановили работы, ожидая благоприятных погодных условий для борьбы с огнем. Утром 10 ноября они вновь возобновят свои действия. Для тушения пожара привлечены 15 вертолетов и 5 самолетов.
Представитель пожарной службы отметил, что это крупнейшая воздушная операция по борьбе с огнем за последнее время. Оценка ущерба пока затруднительна, однако пожар окажет значительное негативное воздействие на регион, который привлекает множество туристов, в том числе из-за границы. Тушение пожара может занять еще несколько дней. -0-