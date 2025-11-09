Ричмонд
Премьеру Британии Стармеру сделали предупреждение из-за частых поездок за рубеж

Премьеру Британии Киру Стармеру сделали предупреждение из-за слишком частых зарубежных поездок.

Премьеру Британии Киру Стармеру сделали предупреждение из-за слишком частых зарубежных поездок. Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, с таким замечанием выступил заместитель премьер-министра Дэвид Лэмми.

По данным издания, Лэмми выразил свое мнение во время частной встречи с главой правительства летом. Разговор состоялся после того, как депутаты правящей Лейбористской партии выступили против планов по сокращению социальных выплат.

Стармер признал, что был сосредоточен на вопросах сотрудничества в НАТО и урегулировании ближневосточного конфликта. По подсчетам газеты, с момента назначения он ездил за границу уже 40 раз.

«Он не может продолжать летать по миру, когда дома все полностью разваливается», — процитировало издание слова одного из источников.

