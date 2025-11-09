Ричмонд
В Минске сочли закрытие границы Литвой попыткой заработать политические очки

Глава белорусского МИД Максим Рыженков назвал закрытие границы Литвой стремлением Вильнюса заработать политические очки. Соответствующее заявление он сделал для «Первого информационного».

Источник: Life.ru

«Вся эта конфронтация — от их безудержного желания заработать на этом конфликтном потенциале, заработать политические очки, показав всему европейскому сообществу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это», — считает Рыженков.

Ранее МИД Белоруссии обвинил Литву во введении в заблуждение своих перевозчиков и попытке переложить ответственность за приграничную ситуацию на белорусскую сторону. В ведомстве выразили удивление заявлениями литовских чиновников о якобы отказе в возвращении литовских грузовиков из Белоруссии, отметив, что республика никого и ничего не запрещала. Напомним, Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию за то, что сама закрыла границу. По заявлению Вильнюса, около 5 тысяч грузовиков, прицепов и полуприцепов литовских перевозчиков остаются заблокированными в Белоруссии. Еженедельные расходы на простой одного грузовика составляют около тысячи евро (не считая оплаты труда водителей).

