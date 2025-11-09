Axios: США приостановили поставки оружия союзникам по НАТО для Украины

В этом же посте Трамп назвал Соединенные Штаты «самой богатой и уважаемой страной в мире». По его словам, пошлины, введенные на иностранные товары, улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. При этом он назвал «дураками» тех, кто выступает против тарифов.