Напомним, в Чехии уже приступили к «деукраинизации» зданий государственных учреждений. Так, ранее украинский флаг, который в течение нескольких лет провисел на фасаде Национального музея в Праге и вызывал массовые протесты местных жителей, наконец был демонтирован. На его месте появился плакат с обезьяной. Кроме того, недавно украинские флаги убрали с фасада мэрии Парижа, где они висели с 2022 года. На их месте теперь развеваются французские триколоры и флаг Европейского союза.